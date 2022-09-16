Мэрия Бийска хочет заказать фуршет с икрой и креветками

В полном меню 37 позиций Фото: Анна СЕМИНА

Администрация Бийска ищет организаторов приемов и кофе-пауз, которые смогут накормить жульеном с икрой и креветками.

При этом также требуется организовать рассадку и сервировать столы. Развлекательная программа – задача других людей.

– Столы и стулья должны быть в едином стиле. На столах при необходимости расставляют цветочные композиции. На каждого гостя должно быть по 1-2 стакана для соков, тарелки для закусок и десертов, ножи закусочные и фруктовые, вилки простые и десертные. Столовые сервизы должны быть из фарфора, - пишет «Бийский рабочий».

Кроме того мэрия уточнила какие именно блюда ее интересуют: 37 позиций, среди которых бутерброды с отварным мясом и языком, красной икрой, жульен из креветок, шашлыки из семги и бананы в шоколаде и многое другое.

На все администрация заложила 150 тысяч рублей.