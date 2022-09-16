На Алтае осужденные добровольно сели в тюрьму, лишь бы не работать

Суд удовлетворил пожелание осужденных Фото: Олег УКЛАДОВ

Двое осужденных из Солтонского района Алтайского края настолько не хотели заниматься обязательными работами, что предпочли сесть в колонию. Об этом пишет «Банкфакс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов края.

– В августе Солтонским районным судом рассмотрены два представления Уголовно-исполнительной инспекции об отмене осужденным наказания в виде обязательных работ и замене его на лишение свободы, - сообщает источник.

Сами осужденные рассказали, что их не устраивает место работы, график, условия, а кроме того у них есть конфликты с работодателями. Помимо этого они не могли прийти на работу, так как отмечали день рождения сожительницы. В итоге один из мужчин попросить заменить наказание на реальное лишение свободы. Суд решил тому и бывать в обоих случаях.