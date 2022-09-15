На Алтае рецидивист-педофил предложил подвезти девочку и изнасиловал её

СК предъявил мужчине обвинение Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае предъявили обвинение в изнасиловании 32-летнему мужчине. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, его жертвой стала 14-летняя девочка.

В одном из сел Михайловского района мужчина увидел 14-летнюю девочку и предложил ее подвезти до дома. Она согласилась. В итоге он отвез её на окраину села и изнасиловал.

- Потерпевшая долгое время не решалась рассказать об изнасиловании, пока злоумышленник не стал ее преследовать, - рассказали в управлении.

Мужчина лишь год назад освободился из колонии, где отбывал девятилетний срок за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. В отношении должностных лиц уголовно-исполнительной инспекции проводится проверка.

Сам обвиняемый находится под стражей.