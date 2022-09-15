На Алтае осенью вновь плодоносит земляника и цветет маральник

Маральник Фото: Олег УКЛАДОВ

В лесах Алтайского края вновь начала плодоносить земляника. Как сообщает amic.ru, также начал цвести маральник.

Жительница Троицкого района Светлана Тихонова опубликовала фото земляники, которая принесла осенние плоды. Обычно ягоду собирают в начале лета. Люди в комментариях начали шутить, что это садоводы высадили сорта ремонтантной клубники, которая может завязывать новые плоды сразу же после первого плодоношения.

Также стали известны другие осенние аномалии – набухшие почки на смородине, цветущие люпины и так далее. А в Алтайском биосферном заповеднике вновь зацвёл маральник, который обычно распускается в мае.

Заведующая кафедрой ботаники АлтГУ, доктор биологических наук Марина Силантьева отметили, что в нашем регионе вторичное цветение происходит раз в три-четыре года, а сейчас погода больше напоминает весну, а не осень.