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Происшествия15 сентября 2022 9:44

Частный дом тушили пять автоцистерн в Барнауле

В результате возгорания никто не пострадал
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Пожар в Барнауле 15 сентября 2022. Скриншот видео из паблика "Инцидент Барнаул"

Пожар в Барнауле 15 сентября 2022. Скриншот видео из паблика "Инцидент Барнаул"

В четверг, 15 сентября, в частном секторе Барнаула загорелся частный жилой дом. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, пострадавших при пожаре нет.

Возгорание произошло на улице Алейская. Предварительно установлено, что площадь пожара составила около 60 квадратных метров. На месте работали пять автоцистерн, 26 человек личного состава.

Спасателям уже удалось локализовать пожар и прекратить распространение огня.