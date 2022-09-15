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Общество15 сентября 2022 9:22

В Бийске водителей и медиков скорой помощи оказалось меньше, чем машин

Городу не хватает специалистов
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Скорая помощь

Скорая помощь

Фото: Олег УКЛАДОВ

Отделение скорой помощи Бийска нуждается в медицинских кадрах. Как пишет «Бийский рабочий», машины в наукограде есть, но не все из них можно укомплектовать бригадами.

Летом этого года Алтайский край закупил 13 машин скорой помощи и 12 легковушек для неотложки. На эти цели из краевого бюджета выделили 93,2 млн рублей. Одну из машин получил Бийск. Всего в отделении сейчас 29 автомобилей, обслуживающих Бийск, Зональный и Бийский районы.

Автопарк находится в хорошем состоянии, машины работают круглосуточно. Но сложность в том, что автомобили есть, а медиков и водителей не хватает, в том числе из-за роста заболеваемости.

- Все районы нуждаются в докторах, все абсолютно районы Алтайского края, в том числе и Барнаул, несмотря на то, что там каждый студент стремится остаться, - пояснил главврач горбольницы №2 Алексей Карнаухов.