Глава Гидрометцентра РФ предупредил жителей Алтая о надвигающихся заморозках

Заморозки в Алтайском крае Фото: Дарья САВЕНКО

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил жителей Алтайского края о заморозках. Об этом он рассказал «Интерфаксу».

Судя по прогнозу, 15-18 сентября регионы Сибири, а именно Алтайский край, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую области, накроют заморозки – температура опустится до минус 5-6 градусов.

При этом на юге России прогнозируют жару. Алтайский край тоже еще застанет лето – до 21 сентября в регионе будет царствовать бабье лето.

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