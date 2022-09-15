Глава Гидрометцентра РФ предупредил жителей Алтая о надвигающихся заморозках

Заморозки в Алтайском крае
Фото: Дарья САВЕНКО
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил жителей Алтайского края о заморозках. Об этом он рассказал «Интерфаксу».
Судя по прогнозу, 15-18 сентября регионы Сибири, а именно Алтайский край, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую области, накроют заморозки – температура опустится до минус 5-6 градусов.
При этом на юге России прогнозируют жару. Алтайский край тоже еще застанет лето – до 21 сентября в регионе будет царствовать бабье лето.
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