С 19 сентября в Барнауле перекроют движение на улице Северо-Западной

Трамвайные маршруты продолжат ездить по прежним схемам Фото: Анна СЕМИНА

Со следующего понедельника, 19 сентября, в Барнауле закроют движение автотранспорта по участку улицы Северо-Западной.

– С 8.00 19 сентября до 20.00 25 сентября на пересечении улиц Северо-Западной и Солнцева закроют движение для автотранспорта, - уточняют в пресс-службе мэрии.

На данном участке будут проводить капитальный ремонт трамвайных путей. При этом это никак не отразится на движении электротранспорта. В настоящее время здесь проходят маршруты №3 и №10. Основные работы будут проводить ночью, так что график сохранится.