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Общество15 сентября 2022 6:32

С 19 сентября в Барнауле перекроют движение на улице Северо-Западной

Там проведут капитальный ремонт трамвайных путей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Трамвайные маршруты продолжат ездить по прежним схемам

Трамвайные маршруты продолжат ездить по прежним схемам

Фото: Анна СЕМИНА

Со следующего понедельника, 19 сентября, в Барнауле закроют движение автотранспорта по участку улицы Северо-Западной.

– С 8.00 19 сентября до 20.00 25 сентября на пересечении улиц Северо-Западной и Солнцева закроют движение для автотранспорта, - уточняют в пресс-службе мэрии.

На данном участке будут проводить капитальный ремонт трамвайных путей. При этом это никак не отразится на движении электротранспорта. В настоящее время здесь проходят маршруты №3 и №10. Основные работы будут проводить ночью, так что график сохранится.