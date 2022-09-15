На Алтае молодой рецидивист украл автомобиль и распилил его на части

Подозреваемого уже задержали полицейские Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском районе полицейские раскрыли кражу неисправного автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, молодой человек распилил его.

В полицию обратилась женщина 1996 года рождения. Она рассказала, что в поселке Катунь стоял неисправный ВАЗ-21074, и неизвестные его украли. Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался 19-летний рецидивист. Он уже признался в содеянном.

- После осмотра по местожительству подозреваемого, на территории его усадьбы был обнаружен распиленный автомобиль, который в дальнейшем был изъят частями, - отметили в главке.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.