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Общество15 сентября 2022 5:45

На Алтае молодой рецидивист украл автомобиль и распилил его на части

По факту кражи возбудили уголовное дело
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Подозреваемого уже задержали полицейские

Подозреваемого уже задержали полицейские

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском районе полицейские раскрыли кражу неисправного автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, молодой человек распилил его.

В полицию обратилась женщина 1996 года рождения. Она рассказала, что в поселке Катунь стоял неисправный ВАЗ-21074, и неизвестные его украли. Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался 19-летний рецидивист. Он уже признался в содеянном.

- После осмотра по местожительству подозреваемого, на территории его усадьбы был обнаружен распиленный автомобиль, который в дальнейшем был изъят частями, - отметили в главке.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.