На Алтае молодой рецидивист украл автомобиль и распилил его на части

Подозреваемого уже задержали полицейские
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском районе полицейские раскрыли кражу неисправного автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, молодой человек распилил его.
В полицию обратилась женщина 1996 года рождения. Она рассказала, что в поселке Катунь стоял неисправный ВАЗ-21074, и неизвестные его украли. Правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался 19-летний рецидивист. Он уже признался в содеянном.
- После осмотра по местожительству подозреваемого, на территории его усадьбы был обнаружен распиленный автомобиль, который в дальнейшем был изъят частями, - отметили в главке.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.