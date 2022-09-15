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Общество15 сентября 2022 5:10

На следующей неделе планируют начать отопительный сезон в Алтайском крае 2022

В СГК рассказали, когда начнется отопительный сезон в Алтайском крае 2022
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Отопление

Отопление

Фото: Олег УКЛАДОВ

Отопительный сезон в Алтайском крае планируют начать уже на следующей неделе. Об этом сообщает "Катунь 24" со ссылкой на СГК.

В настоящий момент уже 30 детсадов и школ подали заявки на подачу отопления. В пятницу в барнаульской администрации пройдет совещание, на котором определят дату. Уже после 20-ых чисел планируют начать отопительный сезон.

По традиции, многоквартирные дома получат отопление чуть позже, когда придут холода, но подать заявку можно и раньше. Для этого управляющая компания должна подать заявление и решение собрания жильцов. При этом у дома должен быть акт технической готовности.