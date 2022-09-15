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Общество15 сентября 2022 4:07

Обувь, мебель и продукты от алтайских заключенных представили на выставке

Выставки прошли в УФСИН по Алтайскому краю
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: УФСИН по АК

Фото: УФСИН по АК

В УФСИН России по Алтайскому краю прошли выставки продукции уголовно-исполнительной системы. На них представили разную продукцию, изготовленную руками заключенных.

На выставке побывали президент Торгово-промышленной палаты Алтайского края Борис Чесноков, представители властей региона, Минсоцзащиты, Минстроя и Минэкономразвития. На выставке представили образцы швейных изделий, обуви, мебели, сувениров, стройматериалов, а также широкий ряд пищевой промышленности - крупы и муку, сладости и полуфабрикаты, молочку и так далее. Продукты поставляют даже на социальные ярмарки.

- Производственную деятельность с привлечением труда осужденных ведут 10 исправительных учреждений региона. В шести из них функционируют центры трудовой адаптации, в двух созданы учебно-производственные мастерские и в еще двух - внебюджетные производственные участки. Здесь привлечено к работе порядка 2,5 тысяч осужденных, - рассказал врио начальника УФСИН России по Алтайскому краю Дмитрий Лапшин.

Также он отметил, что качество продукции гарантированно.