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Происшествия15 сентября 2022 3:48

В сеть выложили видео ДТП с "собянинским" трамваем в Бийске

В него врезалась "Газель"
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Трамвай

Трамвай

Фото: газеты «Бийский рабочий»

В сети появилось видео аварии с участием нового трамвая в Бийске. Как пишет "Бийский рабочий", ДТП произошло еще 17 августа.

Буквально через неделю после выхода трамвая на маршрут в него врезалась "Газель", которая поворачивала налево на пересечении улиц Мерлина и Митрофанова в районе вокзала.

Видео момента ДТП опубликовало предприятие "Сотрудник". Горожане шутят, что автомобилисты привыкли к красным трамваям, поэтому голубы не воспринимают всерьез.

Напомним, трамваи передали Бийску из Москвы.