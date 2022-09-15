В сеть выложили видео ДТП с "собянинским" трамваем в Бийске

Трамвай Фото: газеты «Бийский рабочий»

В сети появилось видео аварии с участием нового трамвая в Бийске. Как пишет "Бийский рабочий", ДТП произошло еще 17 августа.

Буквально через неделю после выхода трамвая на маршрут в него врезалась "Газель", которая поворачивала налево на пересечении улиц Мерлина и Митрофанова в районе вокзала.

Видео момента ДТП опубликовало предприятие "Сотрудник". Горожане шутят, что автомобилисты привыкли к красным трамваям, поэтому голубы не воспринимают всерьез.

Напомним, трамваи передали Бийску из Москвы.