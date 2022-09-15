Алтайский губернатор "на пятерку" оценил организацию прошедших выборов

Виктор Томенко. Фото: "Толк"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оценил организацию прошедших выборов. По его заключения, все было сделано "на пятерку", сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На оперативном совещании правительства Виктор Томенко выразил благодарность органам власти и избиркомам за проведение голосования. В этом году в регионе была самая крупная по стране избирательная кампания: в крае распределили больше 5,5 тысяч мандатов.

Сложность была в том, что выборы проходили сразу в большом числе муниципалитетов, в Барнауле они длились на протяжении трех дней. Избиратели могли проголосовать досрочно.

- Правительство Алтайского края будет работать со сформированными представительными органами власти, одна из предстоящих задач – провести назначение глав муниципалитетов, - подчеркнули власти края.

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