Директор алтайской школы пойдет под суд за присвоение и растрату средств из бюджета

Дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Первомайском районе Алтайского края завершили расследование уголовного дела в отношения директора одной из школ. Как сообщили в пресс-службе следственного управления по региону, женщина обвиняется в присвоении и растрате денег.

Следователи полагают, что с октября 2020 по март 2022 глава образовательной организации трудоустроила в столовую школы родственницу, но лишь формально. Для этого она поручила сделать фиктивные документы, в том числе табели учета рабочего времени. По бумагам сотрудник исполнял свои обязанности, но на деле и вовсе не работал. Зарплату, по всей видимости, директор присваивала себе.

- За период преступной деятельности директор школы причинила имущественный ущерб бюджету администрации Первомайского района в сумме более 135 тысяч рублей, - отметили в следкоме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.