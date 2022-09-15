Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2022 1:45

Бийчанин нашел забытый в такси телефон и присвоил его

Теперь мужчине грозит уголовная статья
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Полиция возбудила дело

Полиция возбудила дело

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске возбудили уголовное дело по факту кражи телефона из машины такси. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, гаджет потеряла женщина.

В полицию обратилась жительница села Лесное и рассказала, что у неё пропал телефон. Последний раз она видела его в такси. Полицейские выяснили, что женщина забыла его на заднем сидении авто в момент поездки, а пассажир, который следующим вызвал такси, забрал плохо лежащую вещь.

- По подозрению в совершении кражи задержан 23-летний житель Бийска. От него получены признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело, - отметили в полиции.