В Барнауле завершили благоустройство участка набережной Оби

На участке появились солнцезащитные навесы, а под ними – четырнадцать скамеек и семь лежаков для отдыха Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле полностью благоустроили участок набережной Оби. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Речь идет о территории, которая начинается через 50 метров от опор моста до выхода на троллейбусную остановку.

Подрядная организация приступила к работам в середине мая. Рабочие отремонтировали опорную стенку, замостили центральную прогулочную аллею, установили урны, обустроили систему освещения, велопарковки. Также на этом участке появились солнцезащитные навесы, а под ними – четырнадцать скамеек и семь лежаков для отдыха.

- В зеленой зоне высадили 18 деревьев – ивы, яблони, клены и липы. Изюминкой набережной стали красивые часы на опоре, расположенные в районе выхода к троллейбусному кольцу, - пишет пресс-служба.

Напомним, что на ремонт набережной было выделено 16,4 млн рублей.

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