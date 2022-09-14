Сергей Шнуров приехал на Алтай и встретился со школьниками

Скриншот публикации в телеграм-канале "Алтай: главные новости"

В Горно-Алтайск приехал лидер группы “Ленинград” Сергей Шнуров. Певец встретился с лицеистами, а также пообщался по телемосту с учениками усть-коксинской школы. Об этом сообщают в телеграм-канале “Алтай: главные новости”.

Сергей Шнуров предложил ученикам задавать ему вопросы во время встречи, так как не любит “выступать с речами”. Школьники расспрашивали музыканта о музыке, хобби, жизненных приоритетах, политике и литературе. Молодому поколению он посоветовал "инвестировать в себя и знания".

Также музыкант рассказал, что бывает на Алтае часто, но инкогнито. Ранее мы писали, что Сергей Шнуров нарвался на медведя в алтайском лесу - зверь встал на дыбы, зарычал, а потом скрылся в тайге. Певец предполагает, что ранил животное.

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