В Алтайском крае из-за военных колонн 15 сентября перекроют несколько дорог

Водителей просят быть внимательными Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае из-за движения военных колонн 15 сентября перекроют несколько автодорог. Об этом предупреждает Госавтоинспекция.

Для всех видов транспорта движение будет ограничено ночью на участке «н.п. Лесной – а/д Бобровка – Фирсово – н.п. Фирсово – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Б. Ключи» с 1:30 до 3:30. С 8:00 до 8:30 на автодороге «ЗАТО Сибирский – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – садоводство «Горизонт» (187 км. а/д Р-256 «Чуйский тракт»)».

Также проезд будет закрыть с 12:00 до 13:00 на участке «садоводство «Горизонт» (187 км. а/д Р-256 «Чуйский тракт») – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – ЗАТО Сибирский», а с 22:00 до 22:30 - «граница Косихинского – Первомайского районов – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – а/д подъезд к н.п. Косиха».

Водителей просят быть внимательными, а также по возможности заранее продумывать маршрут движения на участках.

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