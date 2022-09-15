Порядка 1, 5 тыс. заемщиков на Алтае оформили сельскую ипотеку в Россельхозбанке

На Алтае в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» продолжается выдача сельской ипотеки — Алтайский региональный филиал Россельхозбанка с начала текущего года оформил более 150 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 350 млн рублей. А всего с начала работы государственной программы в Алтайском крае и Республике Алтай улучшили условия жизни по сельской ипотеке почти 1,5 тыс. клиентов на сумму свыше 2,4 млрд рублей. С августа 2022 года было объявлено о решении Правительства РФ сделать программу сельской ипотеки бессрочной.

«Анализ одобренных специалистами Алтайского регионального филиала Россельхозбанка заявок показывает, что дома предпочитают приобретать во всех районах края и республики, но наибольшей популярностью пользуются Первомайский и Майминский из-за близости к столицам двух регионов. Чаще всего сельскую ипотеку берут жители в возрасте от 30 до 45 лет, среди которых большинство — семейные пары. Не редко ипотеку оформляют сразу оба супруга, это позволяет увеличить сумму льготной ипотеки до 6 млн. Для удобства клиентов работает наш сервис Свое Село, где можно найти дом, участок, рассчитать стоимость строительных работ, подобрать проекты придомовых построек и найти много полезных советов по обустройству приусадебной территории», — прокомментировал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

В этом году сельскую ипотеку можно взять на индивидуальное строительство жилья либо на покупку уже готового загородного дома с участком. При этом если дом с участком приобретается у физического лица, то объект должен быть не старше пяти лет. В случае покупки у юридического лица этот срок не должен превышать три года. Средства в рамках сельской ипотеки клиенты Россельхозбанка на Алтае предпочитают направлять на покупку готового дома. Обязательный первоначальный взнос — 10% от стоимости объекта. При покупке возможно использовать материнский капитал. В настоящее время на Алтае аккредитовано более пятнадцати подрядчиков — строительных компаний региона, которые имеют опыт ИЖС в регионе и положительно себя зарекомендовали на строительном рынке. Возможно возведение дома как по предлагаемым подрядчиками проектам, так и по индивидуальным.

«До недавнего времени мы работали как девелоперы: подготовка земли для строительства – межевание, проектирование, разработка проекта планировки населенного пункта, строительство дорог, прокладка и строительство коммуникаций, систем газо- и водоснабжения и потом продажа готовых участков застройщикам под строительство жилых домов. Несколько лет назад приняли решение, что будем заниматься строительством и продажей готовых домов. Достаточно большой путь в этом направлении прошли и сейчас уже приступили к серийному строительству трех типовых проектов наших домов. При продаже мы очень активно используем те возможности, которые дает сельская ипотека от Россельхозбанка, с которым давно сотрудничаем. Специалисты РСХБ активно подключаются на этапе, когда клиент определился в своем желании купить конкретный дом или участок», — рассказал директор ООО «Фирсова слобода» Михаил Кочетов.

Ключевым фактором приобретения дома на селе остаётся льготная процентная ставка (3% годовых), но есть и другие преимущества, которые мотивируют жить в частном доме. К примеру, жительница Барнаула Олеся Федоровна, которая приобрела дом в Санниково рассказала, что в первую очередь ориентировалась на экологию и тишину. «Здесь свежий воздух, всегда спокойно и комфортно, нет городской суеты и шума», — отметила она. После долгих лет жизни в квартире семья приобрела двухэтажный, просторный дом с участком в 10 соток. Это позволило переехать на новое место не только супругам, но и маме Олеси, которая в силу возраста рада жить на земле, а стать реальностью мечте помогла сельская ипотека.

«Долгое время жили в квартире, ребенок вырос, близость к школе и магазинам стала для нас менее актуальной. В общем созрели для покупки своего дома, а тут как раз возобновили программу сельской ипотеки. Почитали условия — понравилось, решили заявиться, — вспоминает Олеся Федоровна. — Подали заявку в Россельхозбанк. Банк оценил нашу платежеспособность, проверил предоставленные документы быстро. Затем весь пакет документов рассмотрели в Министерстве сельского хозяйства. Нашли добротный, новый дом со всеми удобствами и коммуникациями. Это не первая ипотека, поэтому мы очень довольны, что все сложилось удачно. Сейчас заканчиваем ремонт и готовим огород к зиме – но это приятные хлопоты».

Полный список территорий, где можно приобрести жилье по программе сельской ипотеки содержится в постановлении Правительства Алтайского края от 20.12.2019 N 530 Об утверждении государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края». В списке несколько сотен сел/деревень, расположенных на территории всех районов края. В программу сельской ипотеки также попадают малые города с численностью населения до 30 тыс. человек.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечного кредита можно во всех офисах Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай, Ипотечном центре РСХБ по адресу пр-т Ленина, 80-б, на официальном сайте www.rshb.ru и по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100.

На правах рекламы