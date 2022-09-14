В Барнауле прошел необычный турнир по теннису «Делай Добро»

Организаторы турнира надеются, что к проекту «Делай добро» подключатся и другие краевые спортивные федерации Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле 13 сентября прошел турнир по настольному теннису «Делай Добро». В одних командах дети из реабилитационного центра «Солнышко» сыграли с известными алтайскими общественниками, политиками, спортсменами, журналистами и благотворителями. Об этом сообщает «Толк».

Отметим, что в реабилитационном центре находятся дети, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Многие юные участники турнира полтора месяца тренировались в ДК «Сибэнергомаш» под руководством опытных тренеров краевой Федерации настольного тенниса в рамках проекта. В состязаниях они показали все то, чему уже успели научиться.

В турнире с ребятами поучаствовали советник ректора АлтГТУ Лев Коршунов, председатель комитета АКЗС по образованию и науки Александра Молотова, председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике краевого парламента Татьяной Ильюченко, титулованных бодибилдеров региона Александр Барбашин, экс-министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Отметим, что организаторы турнира надеются, что к проекту «Делай Добро» подключатся и другие краевые спортивные федерации. Мероприятия прошло по инициативе краевой Федерации настольного тенниса при поддержке Минсоцзащиты региона.

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