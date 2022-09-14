Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт14 сентября 2022 9:04

В Барнауле прошел необычный турнир по теннису «Делай Добро»

В командах сыграли дети из реабилитационного центра и известные алтайские деятели
Антонина Лышова
Организаторы турнира надеются, что к проекту «Делай добро» подключатся и другие краевые спортивные федерации

Организаторы турнира надеются, что к проекту «Делай добро» подключатся и другие краевые спортивные федерации

Фото: Виталий БАРАБАШ

В Барнауле 13 сентября прошел турнир по настольному теннису «Делай Добро». В одних командах дети из реабилитационного центра «Солнышко» сыграли с известными алтайскими общественниками, политиками, спортсменами, журналистами и благотворителями. Об этом сообщает «Толк».

Отметим, что в реабилитационном центре находятся дети, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Многие юные участники турнира полтора месяца тренировались в ДК «Сибэнергомаш» под руководством опытных тренеров краевой Федерации настольного тенниса в рамках проекта. В состязаниях они показали все то, чему уже успели научиться.

В турнире с ребятами поучаствовали советник ректора АлтГТУ Лев Коршунов, председатель комитета АКЗС по образованию и науки Александра Молотова, председатель комитета по спорту, культуре и молодежной политике краевого парламента Татьяной Ильюченко, титулованных бодибилдеров региона Александр Барбашин, экс-министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Отметим, что организаторы турнира надеются, что к проекту «Делай Добро» подключатся и другие краевые спортивные федерации. Мероприятия прошло по инициативе краевой Федерации настольного тенниса при поддержке Минсоцзащиты региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От Нью-Йорка до Орландо: как 8-летняя барнаульская спортсменка ворвалась в большой теннис

Настя Викулова уже получает выгодные предложения не только от организаторов соревнований, но и спонсоров (подробнее)