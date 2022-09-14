Поступит новая техника в краевую столицу уже в 2023 году Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаул не получит новые трамваи в 2022 году. Об этом «Амителу» рассказал заместитель министра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Напомним, что аукцион должен был состояться летом. По условиям тендера регион планировал за 732 млн рублей получить 12 трамваев 2022 года выпуска. Аукцион сорвался из-за резкого скачка цен на электротранспорт.

- Причём у министерства уже была договорённость с производителями техники о том, какую цену необходимо заявлять на аукцион. Однако заводы отказались участвовать в тендере и поставка сорвалась, - пишет издание.

Повторный аукцион должен пройти в ближайшие несколько недель, но по закупке уже 10 новых трамваев. Это связано с тем, что стоимость одного трамвая выросла с 61 миллиона до 72 миллионов рублей. Поступит новая техника в краевую столицу уже в 2023 году. Ранее мы писали, что в Барнауле изменились сроки строительства “подешевевшей” трехуровневой развязки. Ее начнут обустраивать в конце 2022 года.

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