ВТБ подсчитал, сколько россияне платят за ОСАГО

Наиболее активно онлайн-страховки оформляют мужчины среднего возраста.

Продажи полисов ОСАГО в своем мобильном приложении банк запустил в декабре 2021 года. Сервис позволяет пользователю выбрать оптимальное ценовое предложение от десятка ведущих страховых компаний, представленных в маркетплейсе банка. Средняя стоимость такой страховки в августе составила 6,4 тыс. рублей – это на 1 тыс. рублей больше, чем в январе.

Наиболее активно страховки онлайн приобретали мужчины в возрасте от 35 до 44 лет – на них в августе пришлась треть всех полисов ОСАГО, реализованных через приложение банка. Реже всего страхование автогражданской ответственности в дистанционных каналах оформляли молодые люди и девушки в возрасте 25 лет, а также женщины старше 55 лет: в совокупности эти категории купили всего 3% полисов. В среднем, по статистике банка, мужчины приобретают автостраховку онлайн в 4 раза чаще.

«Интерес к оформлению ОСАГО через приложения банков неуклонно растет. Все больше клиентов предпочитает дистанционные каналы для оформления страховки, так как это занимает всего несколько минут и не требует посещения офиса страховых компаний. В этом году мы видим, что с учетом роста стоимости комплектующих растет и средняя стоимость полиса. Расширение ценового коридора позволит страховым компаниям более взвешенно подходить к ценообразованию. Мы надеемся, что в результате мер, принятых регулятором, повысится доступность полисов ОСАГО в ряде регионов, что приведет к снижению числа автовладельцев без страховки. Также мы рассчитываем, что нововведение улучшит условия для безаварийных водителей», - комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ.