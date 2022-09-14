Мужчина с бутылкой станцевал на оживленной дороге в Барнауле

Скриншот публикации в группе "Инцидент Барнаул"

В Барнауле мужчина с бутылкой станцевал на оживленной дороге. Об этом рассказывают очевидцы в группе “Инцидент Барнаул”.

- Павловский движ, - пишут в группе.

Очевидцы предположили, что мужчина был пьян. Так он “поделился хорошим настроением с проезжающими мимо автомобилистами”. Ранее мы писали, что неизвестный мужчина ночью похитил мусорную урну в Барнауле.

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