В Алтайском крае из-за измены 40-летней давности мужчина чуть не зарезал жену

Преступление предусмотренном ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае 65-летний мужчина из-за ревности чуть не зарезал жену. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает региональный Следком.
В июне текущего года в одном из сел Заринского района между супружеской пары состоялся разговор о неверности, которая имела место быть 40 лет назад. Мужчина из-за ревности взял нож и нанес женщине несколько ударов.
- Довести преступный умысел до конца ему не удалось, в связи с тем, что потерпевшая оказала активное сопротивление и вызвала сотрудников правоохранительных органов, - пишет ведомство.
Мужчина в ходе предварительного следствия признал вину. Уголовное дело направлено в суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина на Алтае зарезал одноклассника и вернулся на место преступления
Ссора произошла во время пьянки (подробнее)