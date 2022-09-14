В Алтайском крае из-за измены 40-летней давности мужчина чуть не зарезал жену

Преступление предусмотренном ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 65-летний мужчина из-за ревности чуть не зарезал жену. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщает региональный Следком.

В июне текущего года в одном из сел Заринского района между супружеской пары состоялся разговор о неверности, которая имела место быть 40 лет назад. Мужчина из-за ревности взял нож и нанес женщине несколько ударов.

- Довести преступный умысел до конца ему не удалось, в связи с тем, что потерпевшая оказала активное сопротивление и вызвала сотрудников правоохранительных органов, - пишет ведомство.

Мужчина в ходе предварительного следствия признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

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