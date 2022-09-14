В Барнауле изменились сроки строительства “подешевевшей” трехуровневой развязки

Была проведена дополнительная экспертиза объекта, благодаря которой строительство подешевело с 3,9 до 3,2 млрд рублей Фото: Минтранс Алтайского края

В Барнауле сдвинули сроки строительства трехуровневой развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов. К работам приступят в конце 2022 года, хотя изначально возводить дорожный объект планировали летом. Об этом руководитель «Алтайавтодора» Василий Мотуз рассказал “Амителу”.

Была проведена дополнительная экспертиза объекта, благодаря которой строительство подешевело с 3,9 до 3,2 млрд рублей. Отметим, что в ближайшее время пройдет аукцион по поиску подрядной организации. Изначально все работы планировали завершить к 2024 году, но теперь эти сроки могут измениться, так как были внесены изменения в проектно-сметную документацию.

- Сейчас мы находимся на стадии согласования цены. Планы наши не меняются и работы начнут к концу года. Даже хорошо, что так получилось. Проспект Ленина закрыли и мы не усугубили дорожную обстановку в Барнауле, — пояснил amic.ru Василий Мотуз.

Ранее мы писали, какой будет новая развязка на Змеиногорском тракте в Барнауле. Она будет трехуровневой. Нижний – тоннель. Средний (движение по которому проходит сейчас) - увеличенное кольцевое пересечение. А верхний уровень развязки представляет собой путепровод индивидуальной разработки.

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