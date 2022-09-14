В Алтайском крае 14 сентября ожидается до +16 градусов

В Барнауле будет немного прохладнее Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 14 сентября днем температура воздуха составит +11... +16 градусов. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

Преимущественно осадков не ожидается. По юго-востоку синоптики местами прогнозируют небольшие дожди. Ветер будет дуть северо-восточный. Его скорость составит 4-9 м/с, а по югу местами порывы могут достигать до 15 м/с.

В Барнауле будет немного прохладнее. Столбики термометров покажут +13... +15 градусов. Без осадков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае обнаружили лейкоз у коров. Могут ли мясо и молоко с вирусом попасть на прилавки?

Ветеринары советуют не увлекаться не прожаренными стейками (подробнее)