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Общество14 сентября 2022 1:28

В Алтайском крае 14 сентября ожидается до +16 градусов

По югу-востоку местами пройдут небольшие дожди
Антонина Лышова
В Барнауле будет немного прохладнее

В Барнауле будет немного прохладнее

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 14 сентября днем температура воздуха составит +11... +16 градусов. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

Преимущественно осадков не ожидается. По юго-востоку синоптики местами прогнозируют небольшие дожди. Ветер будет дуть северо-восточный. Его скорость составит 4-9 м/с, а по югу местами порывы могут достигать до 15 м/с.

В Барнауле будет немного прохладнее. Столбики термометров покажут +13... +15 градусов. Без осадков.

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