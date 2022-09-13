Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 13:41

13 сентября ночью в Барнауле частично перекроют улицу Северо-Западную

Это связано с работами на теплосетях
Александра Сапожкова
Открыть движение планируют утром

Открыть движение планируют утром

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью 13 сентября ремонтники проведут работы под дорожным полотном на пересечении улиц Северо-Западной и Смирнова. Об этом сообщает СГК.

- Там установлено неудовлетворительное состояние железобетонных конструкций теплосетей, которые находятся под дорогой, - рассказали энергетики. - Такой дефект может повлечь обрушение дороги.

В связи с этим с 22 часов будет перекрыта нечетная сторона улицы Северо-Западной. Открыть движение планируют утром, до начала интенсивного трафика.