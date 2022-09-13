13 сентября ночью в Барнауле частично перекроют улицу Северо-Западную

Открыть движение планируют утром Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью 13 сентября ремонтники проведут работы под дорожным полотном на пересечении улиц Северо-Западной и Смирнова. Об этом сообщает СГК.

- Там установлено неудовлетворительное состояние железобетонных конструкций теплосетей, которые находятся под дорогой, - рассказали энергетики. - Такой дефект может повлечь обрушение дороги.

В связи с этим с 22 часов будет перекрыта нечетная сторона улицы Северо-Западной. Открыть движение планируют утром, до начала интенсивного трафика.