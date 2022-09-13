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Происшествия13 сентября 2022 12:22

Озвучены вероятные причины гибели туристов на Камчатке, в числе которых был уроженец Алтая

Разрешение на прохождение маршрута у группы не было
Александра Сапожкова
Во время восхождения погибли девять человек

Во время восхождения погибли девять человек

Фото: Рушан КАЮМОВ

На совещании с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым назвали вероятные причины гибели туристов на Камчатке. Группа восходила на Ключевскую сопку, девять человек сорвались и погибли.

На заседании сообщили, что вероятной причиной стало несоблюдение техники безопасности и недостаточная квалификация туристов и гидов. При этом разрешение на прохождение нестандартного (спортивного, альпинистского) маршрута на вулкан Ключевской туристическая группа не получала.

Напомним, при восхождении погиб уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик, гид из Барнаула Иван Алабугин получил обморожения.