Озвучены вероятные причины гибели туристов на Камчатке, в числе которых был уроженец Алтая

Во время восхождения погибли девять человек Фото: Рушан КАЮМОВ

На совещании с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым назвали вероятные причины гибели туристов на Камчатке. Группа восходила на Ключевскую сопку, девять человек сорвались и погибли.

На заседании сообщили, что вероятной причиной стало несоблюдение техники безопасности и недостаточная квалификация туристов и гидов. При этом разрешение на прохождение нестандартного (спортивного, альпинистского) маршрута на вулкан Ключевской туристическая группа не получала.

Напомним, при восхождении погиб уроженец Камня-на-Оби Александр Жиловачик, гид из Барнаула Иван Алабугин получил обморожения.