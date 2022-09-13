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Общество13 сентября 2022 9:21

Мэрия прокомментировала ситуацию с водителями, которые вынуждены бегать в кусты

На конечной остановке маршрута №51 нет туалета
Александра Сапожкова
На остановке отсутствует техническая возможность установки туалета

На остановке отсутствует техническая возможность установки туалета

Фото: Олег Укладов

В администрации Барнаула прокомментировали ситуацию с отсутствием туалета на конечной остановке автобусного маршрута №51 «Школа садоводов». Напомним, из-за этого водители вынуждены бегать в кусты.

- Там отсутствует техническая возможность установки туалета. Руководство предприятия, обслуживающее данный маршрут, с водительским составом провело разъяснительную работу. Работникам указано на недопустимость загрязнения остановочного пункта, - написали представители мэрии в паблике «Барнаул 22».

Власти заверили, что вопрос оборудования туалетом и дополнительными урнами будет проработан.

Отмечается, что вторая конечная остановка маршрута №51 «Гипермаркет Алтай» оборудована и туалетом, и урнами.