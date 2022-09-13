В Алтайском крае подешевели картошка, огурцы, помидоры, яйца

Наибольшее снижение зафиксировано на картофель, морковь, помидоры и другие овощи. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в августе 2022 года на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем снизились цены на продукты. Об этом сообщает Минэкономразвития региона.

Наибольшее снижение цен зафиксировано на картофель - на 35,6%, свеклу – на 28,4%, лук – на 28,3%, а также морковь, огурцы, помидоры.

- Плюс к этому цены снизились на яйца (на 4,8%), крупу и бобовые (на 4,1%), творог (на 3,8%), молоко, макаронные и крупяные изделия, мясо птицы и другие продукты, - добавили в министерстве.

А вот цены на непродовольственные товары в августе, напротив, увеличились на 0,2% к предыдущему месяцу. При этом фиксируется снижение стоимости бытовых приборов, медикаментов, парфюмерии и косметики, топлива и стройматериалов (в частности подешевел ламинат).

Также отмечается, что в Алтайском крае четвертый месяц подряд наблюдается снижение годовой инфляции: с 119,9% в апреле текущего года до 115,1% в августе.