Отопление 2022 в Барнауле досрочно могут подключить соцучреждения Фото: Олег УКЛАДОВ

Сибирская генерирующая компания уже готова досрочно начать подключение отопления в Барнауле 2022. Этой опцией, не дожидаясь официального старта отопительного сезона, могут воспользоваться детсады, школы и больницы.

Чтобы подключить отопление, достаточно направить по почте заявление в адрес СГК по адресу: Барнаул, пр. Космонавтов, 13 (либо передать с нарочным).

- А на электронную почту btsk@sibgenco.ru нужно отправить копию заявления, - добавили в СГК.