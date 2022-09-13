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Общество13 сентября 2022 7:21

Отопление в Барнауле 2022 могут включить досрочно

СГК готова к досрочному включению отопления 2022 в Барнауле
Александра Сапожкова
Отопление 2022 в Барнауле досрочно могут подключить соцучреждения

Отопление 2022 в Барнауле досрочно могут подключить соцучреждения

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сибирская генерирующая компания уже готова досрочно начать подключение отопления в Барнауле 2022. Этой опцией, не дожидаясь официального старта отопительного сезона, могут воспользоваться детсады, школы и больницы.

Чтобы подключить отопление, достаточно направить по почте заявление в адрес СГК по адресу: Барнаул, пр. Космонавтов, 13 (либо передать с нарочным).

- А на электронную почту btsk@sibgenco.ru нужно отправить копию заявления, - добавили в СГК.