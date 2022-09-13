На Алтае владельца частного самолета оштрафовали на 35 тыс. рублей

На борту самолета отсутствовала судовая документация Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае пилота частного самолета оштрафовали за нарушение требований безопасности полетов. Об этом сообщает Барнаульская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в июне 2022 года барнаулец на своем «Амуре-2» вылетел с посадочной площадки «Гелион» и не уведомил об этом органы управления воздушным движением.

- Помимо этого на борту самолета отсутствовала судовая документация, а у пилота не было медосвидетельствования врачебно-летной экспертной комиссии, - отметили в прокуратуре.

Пилота привлекли к ответственности за нарушение правил безопасности и правил использования воздушного пространства. Мужчине назначили штраф 35 тысяч рублей.