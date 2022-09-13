Двух сестер-закладчиц задержали в Барнауле с сумками, набитыми наркотиками

В их рюкзаке и сумке было обнаружено 19 свертков Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле две сестры 19 и 20 лет попались на наркотиках. Они нашли приглашение «поработать» в Сети и планировали сделать серию закладок, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, девушек взяли при попытке сбыта партии весом более 50 граммов. В их рюкзаке и сумке было обнаружено 19 свертков с синтетическим средством. По месту их проживания нашли еще 19 свертков, которые они намеревались положить в тайники.

- Девушки знали, чем грозит им такая «подработка», но жажда быстрых денег взяла верх. Получив партию наркотиков, они расфасовали ее по пакетикам и намеревались делать тайники. После задержания обе дали признательные показания, - рассказали в полиции.

Сейчас девушки арестованы. По факту возбуждено уголовное дело.