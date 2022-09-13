Выборы 2022 в Барнауле прошли 9-11 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководство реготделений трех малых партий – «Родины», «Зеленых» и Партии пенсионеров - дали оценку выборам 2022 Барнауле, сообщает «Толк».

Так, в заявлении «Родины» говорится, что результаты голосования прозрачны, достоверны и отражают сложившееся распределение политических сил. Самое же главное – выражают мнение избирателей.

Руководитель реготделения партии «Зеленые» Владимир Кириллов заявил, что выборы 2022 в Барнаульскую городскую Думу прошли на высоком уровне, никаких значимых происшествий на участках не было. Все недоразумения разбирались оперативно. Он отметил максимальную вовлеченность наблюдателей в процесс.

Представители Партии пенсионеров также подчеркнули, что результаты выборов не вызывают сомнений. Более тысячи человек работали общественными наблюдателями, кроме того, своих наблюдателей выдвинули и партии.

- Суеты и неразберихи не было, все процессы отлажены. Выборы прошли спокойно, в рабочем порядке. Мы сделали выводы, наметили направления, на которых стоит сосредоточиться, - сказали в партии.