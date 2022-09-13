Стали известны итоги выборов 2022 в Барнауле
Фото: Олег УКЛАДОВ
Председатель избиркома Алтайского края Ирина Акимова сообщила окончательные итоги выборов 2022 в Барнаульскую городскую думу, сообщает «Толк».
По ее данным, подавляющее количество мест досталось "Единой России". Представители этой партии получат 31 мандат из 40. В целом расклад такой:
- «ЕР» 31 мандат,
- КПРФ 3 мандата,
- «СР – За правду» 2 мандата,
- «Новые люди» 2 мандата,
- ЛДПР 2 мандата.
Что касается голосования по спискам, то в БГД проходят партии со следующими результатами:
- «ЕР» 47,98%,
- КПРФ 15,49%,
- «СР – За правду» 8,99%,
- «Новые люди» 8,41%,
- ЛДПР 8,3%.
Что касается итогов выборов по одномандатным округам, то там повсеместно победу одержали единороссы.