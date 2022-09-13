Стали известны итоги выборов 2022 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель избиркома Алтайского края Ирина Акимова сообщила окончательные итоги выборов 2022 в Барнаульскую городскую думу, сообщает «Толк».

По ее данным, подавляющее количество мест досталось "Единой России". Представители этой партии получат 31 мандат из 40. В целом расклад такой:

- «ЕР» 31 мандат,

- КПРФ 3 мандата,

- «СР – За правду» 2 мандата,

- «Новые люди» 2 мандата,

- ЛДПР 2 мандата.

Что касается голосования по спискам, то в БГД проходят партии со следующими результатами:

- «ЕР» 47,98%,

- КПРФ 15,49%,

- «СР – За правду» 8,99%,

- «Новые люди» 8,41%,

- ЛДПР 8,3%.

Что касается итогов выборов по одномандатным округам, то там повсеместно победу одержали единороссы.