Электросети барнаульских садоводств ждут ремонта

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Дача – это не только огород, свежие овощи, баня и шашлыки по выходным. Часто верными спутниками собственного участка в СНТ становятся проблемы с соседями, дорогами, членскими взносами, вывозом мусора и так далее. Но если возникают проблемы с электричеством, то жизнь на даче становится практически невозможной.

Только в Барнауле насчитывается более 50 садовых некоммерческих товариществ. При этом перебои с электричеством, слабое напряжение, выбитые пробки и вышедшая из строя техника – не такие уж редкие явления для владельцев их участков. По разным данным, изношенность электросетей дачных поселков составляет от 60 до 80%.

Сети, как правило, принадлежат садоводствам, но поддерживать их в надлежащем состоянии приходится за свой счет. Что является серьезной финансовой нагрузкой на СНТ и не всем она по карману. Причем сложность в обслуживании электрических сетей возникает не только из-за банальной нехватки денег, но также из - за отсутствия достаточного количества квалифицированного персонала. Штатный электрик СНТ может попросту не иметь необходимых технических средств для ремонта и обслуживания электросетей.

В этой связи положительный опыт продемонстрировала республика Бурятия. По поручению главы региона, пригородным CHT и ДHT выделили субсидию в 56,8 млн рублей на ремонт и реконструкцию электросетей. После решения юридических вопросов, часть улан-удинских садовых товариществ была передана на обслуживание «Россетям». Энергетики на выделенные средства проводят масштабный ремонт электросетей СНТ, меняют опоры и провода. Работу планируют завершить до холодов, чтобы отопление и освещение функционировало без сбоев.

В Алтайском крае модернизация и ремонт электросетей в дачных поселках хоть и ведутся, но не в тех объемах и темпах, каких хотелось бы. Бурятский взаимовыгодный тандем региональных властей и энергетиков мог бы стать хорошим примером для нашего региона. А пока звонки в правление садоводств с вопросом «Где свет?» остаются более чем актуальными.