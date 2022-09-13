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Общество13 сентября 2022 3:17

На Алтае действуют два штормовых предупреждения из-за заморозков и высокой пожароопасности

Ночью в регионе температура опускается до -2 градусов
Александра Сапожкова
Температура днем в Алтайском крае 13-15 сентября 2022 будет держать в пределах +11…+17 градусов

Температура днем в Алтайском крае 13-15 сентября 2022 будет держать в пределах +11…+17 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае действуют два штормовых предупреждения. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра региона.

Одно объявлено из-за заморозков: ночью 14-15 сентября в регионе ожидается -2 градуса. Второе из-за высокой и чрезвычайной пожароопасности - такой режим сохранится местами по 16 сентября.

Отметим, дневная температура 13-15 сентября будет держать в пределах +11…+17 градусов, преимущественно без осадков.