Температура днем в Алтайском крае 13-15 сентября 2022 будет держать в пределах +11…+17 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае действуют два штормовых предупреждения. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра региона.

Одно объявлено из-за заморозков: ночью 14-15 сентября в регионе ожидается -2 градуса. Второе из-за высокой и чрезвычайной пожароопасности - такой режим сохранится местами по 16 сентября.

Отметим, дневная температура 13-15 сентября будет держать в пределах +11…+17 градусов, преимущественно без осадков.