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Недвижимость13 сентября 2022 2:55

На Алтае за 80 млн продается элитный коттедж с тремя видами отопления

Общая площадь дома – почти 300 «квадратов»
Александра Сапожкова
Скриншот с сайта Авито

Скриншот с сайта Авито

В алтайском селе Бобровка продается элитный двухэтажный коттедж площадью почти 300 «квадратов». Он расположен на большом участке в 20 соток. Объявление опубликовано на сайте Авито.

Как сообщает автор объявления, в доме выполнена предчистовая отделка, на первом этаже высокие потолки 3,5 метра. Стены дома из красного кирпича, крыша застелена металлочерепицей по английской технологии.

- Установлены пластиковые окна в пол. Фасад дома обшит цокольными панелями. В доме три вида отопления (газ, твердотопливный и электрический котлы), - написано в объявлении.

На участке расположена большая баня из бруса с жилыми комнатами, которую можно использовать как гостевой дом. Из бани идет погреб. Также есть гараж на два автомобиля. В шаговой доступности лес, река, на территории имеется свой пруд.

Цена объекта – 80 млн рублей.