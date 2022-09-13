Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 2:17

В Рубцовске дорожники укладывали асфальт прямо во время ливня

Такая технология возмутила горожан
Александра Сапожкова
Скриншот видео из паблика "Инцидент Рубцовск"

Скриншот видео из паблика "Инцидент Рубцовск"

Жители Рубцовска возмутились тем, что дорожники кладут асфальт во время ливня. Видео горожан выложено в паблике «Инцидент Рубцовск».

- Наблюдаем за «правильной» технологией укладки асфальта. «Хорошая» технология, видимо «нано», - язвит автор видео.

В комментариях отметили, что допускается проведение работ в случае моросящего дождя и слабого снега на предварительно подготовленный нижний слой.

- Вот именно, моросящего дождя, а не ливня, когда вода в полколеса вдоль бордюра, - подчеркнули участники паблика.