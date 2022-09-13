В Рубцовске дорожники укладывали асфальт прямо во время ливня

Скриншот видео из паблика "Инцидент Рубцовск"

Жители Рубцовска возмутились тем, что дорожники кладут асфальт во время ливня. Видео горожан выложено в паблике «Инцидент Рубцовск».

- Наблюдаем за «правильной» технологией укладки асфальта. «Хорошая» технология, видимо «нано», - язвит автор видео.

В комментариях отметили, что допускается проведение работ в случае моросящего дождя и слабого снега на предварительно подготовленный нижний слой.

- Вот именно, моросящего дождя, а не ливня, когда вода в полколеса вдоль бордюра, - подчеркнули участники паблика.