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Общество13 сентября 2022 1:45

Барнаульцы пожаловались на водителей автобусов, которые без стеснения справляют нужду на остановке

На конечной остановке на улице Новогодней нет туалета
Александра Сапожкова
Жители устали от происходящего и обратились к депутатам

Жители устали от происходящего и обратились к депутатам

Фото: Олег УКЛАДОВ

В паблике «Барнаул 22» горожане пожаловались на водителей автобусов, которые справляют нужду в кусты.

По их словам, в поселке Центральный на конечной остановке на улице Новогодней нет уличных туалетов, поэтому водители вынуждены бегать в кусты. А в Научном городке, например, туалет находится неподалеку, но некоторым лень бегать, и они справляют нужду прямо за автобусами, не стесняясь пассажиров.

- Делают это прямо за ПАЗиком, все прекрасно слышно на остановке! – возмущаются горожане.

Жители устали от происходящего и обратились к депутатам, чтобы решить эту проблему.