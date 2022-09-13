Барнаульцы пожаловались на водителей автобусов, которые без стеснения справляют нужду на остановке

Жители устали от происходящего и обратились к депутатам Фото: Олег УКЛАДОВ

В паблике «Барнаул 22» горожане пожаловались на водителей автобусов, которые справляют нужду в кусты.

По их словам, в поселке Центральный на конечной остановке на улице Новогодней нет уличных туалетов, поэтому водители вынуждены бегать в кусты. А в Научном городке, например, туалет находится неподалеку, но некоторым лень бегать, и они справляют нужду прямо за автобусами, не стесняясь пассажиров.

- Делают это прямо за ПАЗиком, все прекрасно слышно на остановке! – возмущаются горожане.

Жители устали от происходящего и обратились к депутатам, чтобы решить эту проблему.