На Алтае бывший офицер ФСБ стал заместителем министра транспорта

Фото с сайта Министерства транспорта Алтайского края

Новым заместителем министра транспорта Алтайского края стал 36-летний Александр Мошкин. По всей видимости, он встал на позицию бывшего замглавы Валерия Никитюка, пишет «Банкфакс».

Никитюк уволился в феврале 2022 года на фоне уголовного дела, связанного с незаконным предпринимательством и махинациями с подконтрольными ему дорожными фирмами. Однако в его действиях следователи не нашли состава преступления.

В августе заместителем был назначен Александр Мошкин. На сайте ведомства о нем говорится, что он окончил юрфак АлтГУ по специальности «юриспруденция», прошел профессиональную переподготовку в Институте ФСБ России в Новосибирске, проходил военную службу на офицерских должностях в УФСБ по краю. Также занимал должности в «Агентстве по страхованию вкладов» и «Алтайавтодоре».

Скорее всего, Александр Мошкин будет курировать отделы дорожного хозяйства, организации дорожного движения, правовой работы и конкурсных процедур.