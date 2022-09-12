Единороссы оценили победу на выборах в Алтайском крае

Выборы Фото: Олег УКЛАДОВ

11 сентября на местных выборах партия власти получила 80% от общего числа мандатов, которые разыгрывали в Алтайском крае. Подробнее об этом рассказал глава реготделения «Единой России» Александр Романенко, пишет «Толк».

На выборах 144 сельских глав кандидаты от партии власти победили в 115 случаях, остальные 29 кампаний выиграли самовыдвиженцы.

Сильнее всего представители партии гордятся победой в Бийске и Рубцовске. Ранее эти города считались протестными.

Говоря о низкой явке, Александр Романенко отметил, что в регионе всегда был такой интерес к муниципальным кампаниям. Он подчеркнул, что «никто явку не сушил».

Ранее мы подробно рассказывали об итогах выборов.