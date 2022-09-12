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Общество12 сентября 2022 11:03

Синоптики предупреждают о заморозках в Алтайском крае

Серьезное похолодание ожидается уже в ночь на 13 сентября
Герман Архаров
Днем столбики термометров покажут +11…+16 градусов

Днем столбики термометров покажут +11…+16 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 13-15 сентября при прояснении ожидаются заморозки до -2 градусов. В регионе объявили штормовое предупреждение, пишет алтайский Гидрометцентр.

По информации синоптиков, серьезное похолодание ожидается уже в ночь на 13 сентября. Температура воздуха составит +1…+6 градусов, по северу и западу местами заморозки до -2 градусов. Днем столбики термометров покажут +11…+16 градусов.

В региональном управлении МЧС призывают соблюдать правила пожарной безопасности при использовании обогревателей и печей.