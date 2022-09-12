Бийчане заметили согнутый фонарь на бульваре

Фото: скриншот из группы "Бийск. Субъективно"

На выходных жители Бийска обратили внимание на то, что кто-то повредил столб на бульваре за Городским Дворцом культуры. В мэрии рассказали, кто виноват в случившемся, пишет «Бийский рабочий».

- Фонарь основательно согнут, что не удивительно, потому что собрать конструкцию из двух сегментов и даже точечно не "прихватить" сваркой (это при том, что фонари металлические, не модный пластик) - это тот самый "и так сойдёт", - написал один из местных жителей.

Горожане предполагали, что столб могли погнуть вандалы, однако оказалось, что это не так. Как сообщили в городской администрации, столб случайно задела машина-бетономешалка.

В ближайшее время столб планируют починить.

Ранее мы рассказывали о том, что в Барнауле автомобилист врезался в столб с установленной на нем камерой видеофиксации.