14 сентября в Барнауле стартует продажа билетов на спектакль «Война и мир» Вахтанговского театра

Стоимость билетов на спектакль - от 2 до 5 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В 10 утра 14 сентября краевой театр драмы откроет продажу билетов на спектакль «Война и мир» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Постановку известного режиссера Римаса Туминаса покажут в Барнауле с 3 по 6 декабря. Продолжительность спектакля - около 5 часов. В ней задействованы ведущие артисты.

Стоимость билетов на спектакль - от 2 до 5 тысяч рублей, их также можно купить по Пушкинской карте.

Ранее мы рассказывали, почему не стоит пропускать спектакль и что именно ждет зрителей.