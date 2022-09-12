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Общество12 сентября 2022 8:57

14 сентября в Барнауле стартует продажа билетов на спектакль «Война и мир» Вахтанговского театра

Постановку покажут в декабре
Герман Архаров
Стоимость билетов на спектакль - от 2 до 5 тысяч рублей

Стоимость билетов на спектакль - от 2 до 5 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 10 утра 14 сентября краевой театр драмы откроет продажу билетов на спектакль «Война и мир» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Постановку известного режиссера Римаса Туминаса покажут в Барнауле с 3 по 6 декабря. Продолжительность спектакля - около 5 часов. В ней задействованы ведущие артисты.

Стоимость билетов на спектакль - от 2 до 5 тысяч рублей, их также можно купить по Пушкинской карте.

Ранее мы рассказывали, почему не стоит пропускать спектакль и что именно ждет зрителей.