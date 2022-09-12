Глава Барнаула поблагодарил горожан за участие в выборах

Вячеслав Франк Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поблагодарил жителей краевой столицы за участие в выборах депутатов Барнаульской городской Думы. Его обращение опубликовала горадминистрация.

Выборы шли три дня - 9, 10 и 11 сентября. Горожане приходили на участки в удобное для них время и отдавали голос.

-Перед будущими депутатами Барнаульской городской Думы стоит важнейшая задача — оправдать доверие избирателей. Надеюсь, что выстроенное конструктивное взаимодействие между администрацией города и депутатским корпусом продолжится и в новом, восьмом Созыве, - отметил Вячеслав Франк.

Он добавил, что все вместе будут работать на благо краевой столицы.

Напомним, ранее стал известны предварительные итоги голосования. Ознакомиться с ними можно здесь.