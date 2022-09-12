В мэрии назвали участки дорог, которые может затопить в Барнауле

В регионе действует штормовое предупреждение Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник. 12 сентября, в Барнауле ожидаются дожди и усиление ветра. В мэрии назвали участки, которые может затопить.

Из-за сильных дождей может подтопить участки следующих дорог: дорог: на перекрестках Попова – Павловский тракт. Также в зоне риска - Антона Петрова – Северо-Западная, Антона Петрова – Островская, Антона Петрова – Малахова и другие

Автомобилистов просят заранее планировать пути объезда этих дорог. В сильную непогоду лучше по возможности оставаться дома.

Ранее мы писали, что из-за непогоды в Алтайском крае действует штормовое предупреждения. В регионе ожидаются дожди, усиление ветра.