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Общество12 сентября 2022 7:28

В мэрии назвали участки дорог, которые может затопить в Барнауле

В городе ожидается дождь
Герман Архаров
В регионе действует штормовое предупреждение

В регионе действует штормовое предупреждение

Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник. 12 сентября, в Барнауле ожидаются дожди и усиление ветра. В мэрии назвали участки, которые может затопить.

Из-за сильных дождей может подтопить участки следующих дорог: дорог: на перекрестках Попова – Павловский тракт. Также в зоне риска - Антона Петрова – Северо-Западная, Антона Петрова – Островская, Антона Петрова – Малахова и другие

Автомобилистов просят заранее планировать пути объезда этих дорог. В сильную непогоду лучше по возможности оставаться дома.

Ранее мы писали, что из-за непогоды в Алтайском крае действует штормовое предупреждения. В регионе ожидаются дожди, усиление ветра.