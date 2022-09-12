Кошелек с 644 тысячами рублей украли у женщины в Барнауле

Женщину заключили под стражу Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле у 86-летней женщины украли кошелек, в котором находились 644 тысячи рублей. Подозреваемую - безработную жительницу Кемеровской области, уже задержали, сообщает региональное управление МВД.

Женщина пришла к пенсионерке и представилась работницей социальной службы. Она поинтересовалась, попадает ли старушка под программу «Дети войны». После утвердительного ответа сказала, что пенсионерке выдадут продукты по минимальной цене и уговорила пустить в квартиру якобы для заполнения данных.

Во время разговора женщина попросила показать несколько купюр, чтобы сверить номера. Горожанка отдала 8 тысяч рублей, которые достала из кошелька со всеми накоплениями. После этого положила кошелек назад в шкаф и закрыла на ключ, оставив его в замочной скважине. Старушка отошла на кухню, а когда вернулась увидела, что гостья быстро уходит. Оказалось, вместе с ней пропал и кошелек с накоплениями.

Вскоре Правоохранители задержали женщину. Ее проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям и заключили подозреваемую под стражу. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что другая жительница краевой столицы потеряла более 700 тысяч рублей, пытаясь сохранить сбережения.