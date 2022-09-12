ДТП с участием «собянинского» трамвая произошло в Бийске

ДТП произошло 11 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

11 сентября в Бийске произошло ДТП с участием «собянинского» трамвая, который ранее доставили в алтайский наукоград из Москвы. Об этом пишет «Бийский рабочий» со ссылкой на аваркам.

Судя по кадрам с места аварии, трамвай столкнулся легковым автомобилем Toyota Camry. От удара машину развернуло.

О пострадавших в результате этого ДТП, а также его причинах не сообщается.

Напомним, «собянинские» травами вышли на линию в Бийске 10 августа, ранее один из вагонов уже попадал в ДТП.