Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Алтайском крае

Пройдут дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за сильных дождей и усиления ветра в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на сутки 12 сентября. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

- В Алтайском крае прогнозируют дожди, местами сильные, грозы, усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах до 25 м/с, - говорится в сообщении

Кроме того, 12 сентября в Алтайском крае похолодает. Столбики термометров опустятся до отметок +12...+17 градусов.

В региональном управлении МЧС напоминают, что во время сильного ветра на улице следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей

Ранее мы подробно рассказывали о погоде в Алтайском крае.